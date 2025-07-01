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Лукашенко высказался о событиях на Ближнем Востоке

Лукашенко назвал предпосылки к событиям на Ближнем Востоке неприемлемыми.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предпосылки к развитию событий, как на Украине или на Ближнем Востоке, для Минска неприемлемы, их будут пресекать на корню.

«Повторение беды, как в Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, который отмечается 3 июля.

Его слова приводит агентство Белта.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы острее чем кто-либо реагируют на конфликтные события в мире, которые заставляют проводить исторические параллели.

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