Лукашенко высказался о событиях на Ближнем Востоке

«Повторение беды, как в Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, который отмечается 3 июля.