Лукашенко рассказал о самом главном белорусском сдерживающем оружии

«Самое главное оружие, сдерживающее попытки даже думать в сторону нашей границы, — преданность интересам Беларуси. Всех и каждого. Гарантии нашей независимости — умение работать на совесть во благо своих семей и страны, бережное отношение к исторической памяти, традициям, исконным ценностям», — сказал Александр Лукашенко.