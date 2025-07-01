«Самое главное оружие, сдерживающее попытки даже думать в сторону нашей границы, — преданность интересам Беларуси. Всех и каждого. Гарантии нашей независимости — умение работать на совесть во благо своих семей и страны, бережное отношение к исторической памяти, традициям, исконным ценностям», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко рассказал о самом главном белорусском сдерживающем оружии
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преданность каждого интересам страны Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал самым главным сдерживающим оружием. Об этом глава государства заявил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.