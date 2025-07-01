Экономист: за четыре года госдолг Молдовы вырос на 65%

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Госдолг Молдовы за четыре года вырос на ту же сумму, что была накоплена за четверть века после провозглашения независимости, так экономист Виктор Головатюк прокомментировал данные Министерства финансов страны о размере госдолга на конец мая текущего года.
По данным финансового ведомства, на 31 мая 2025 года госдолг Молдовы составил 122,1 миллиарда леев. За год общий госдолг вырос на 16,7% или на 17,5 миллиарда леев. В мае 2021 года госдолг Молдовы составлял 74,2 миллиарда леев.
«То есть, за четыре года он вырос, соответственно, на 65% и 47,9 миллиарда леев. Стало быть, за прошедшие четыре года госдолг вырос на столько же, на сколько он был накоплен за 25 лет после провозглашения независимости. Даже больше», — отметил Головатюк.
По данным Минфина, по состоянию на 31 мая 2016 года сумма госдолга республики так и вовсе составляла 35,6 миллиарда леев.
В соотношении с ВВП сумма долга в нынешнем году (на конец мая) составила 34.8% ВВП, годом ранее — 32,3%, а в мае 2021 года — 30,6%.
«Согласно измененному госбюджету, установлен плафон по госдолгу на конец года в размере не более 140 миллиарда леев и 40% ВВП. Вывод однозначный: долги растут, экономика в стагнации», — подвел итог экономист.