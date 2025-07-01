Экономист: за четыре года госдолг Молдовы вырос на 65%

«То есть, за четыре года он вырос, соответственно, на 65% и 47,9 миллиарда леев. Стало быть, за прошедшие четыре года госдолг вырос на столько же, на сколько он был накоплен за 25 лет после провозглашения независимости. Даже больше», — отметил Головатюк.