Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил брюссельско-вашингтонскую авантюру с голливудским кино. Соответствующее заявления Лукашенко, как передает БелТА, сделал вечером во вторник, 1 июля 2025 года, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Беларуси.
Президент отметил, что в настоящее время в мире немало очагов напряженности, которые разжигаются целенаправленно из кабинетов западных чиновников.
— Спустя 80 лет после нашей Победы на смену Ялтинскому миру пришла брюссельско-вашингтонская авантюра. Очаги напряженности разжигаются прямо из кабинетов западных чиновников. Играют жизнями людей, как персонажами компьютерной игры или голливудского фильма, — сказал Александр Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко высказался о вопросе, который является важным и значимым в контексте национального достоинства граждан Беларуси (читать далее вот тут). Писали мы и программе, которая запланирована на 3 июля 2025 года: куда сходить в День Независимости, что интересного будет ожидать минчан и гостей столицы — обо всем это в деталях и подробностях вот тут. Но и это еще не все: синоптики, кажется, решили обнадежить белорусов накануне больших праздничных выходных и обещаются самую настоящую (и долгожданную) летнюю жару (здесь обо всем этом).