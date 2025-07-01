Лукашенко сравнил брюссельско-вашингтонскую авантюру с голливудским кино

Ранее мы писали о том, что Лукашенко высказался о вопросе, который является важным и значимым в контексте национального достоинства граждан Беларуси (читать далее вот тут). Писали мы и программе, которая запланирована на 3 июля 2025 года: куда сходить в День Независимости, что интересного будет ожидать минчан и гостей столицы — обо всем это в деталях и подробностях вот тут. Но и это еще не все: синоптики, кажется, решили обнадежить белорусов накануне больших праздничных выходных и обещаются самую настоящую (и долгожданную) летнюю жару (здесь обо всем этом).