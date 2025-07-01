Лукашенко назвал память о ВОВ вопросом национального достоинства

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для белорусов память о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны — это вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости — просто слова.
«Мы продолжаем историю непокоренного народа. Память о его подвиге — вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости, суверенитете, свободе — просто слова. Мы же опираемся на реальный опыт и реальные достижения», — заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, который празднуется 3 июля. Его слова приводит агентство Белта.
Глава государства подчеркнул, что День Независимости — это праздник, который имеет фундаментальное значение для белорусов.
«Независимость — это свободная и мирная жизнь, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Так мы должны понимать свою независимость. Белорусский народ хорошо помнит, что значит потерять все это в одночасье. И знает, что значит положить жизнь на алтарь будущего родного Отечества. В нашей истории так было не единожды. Но дата освобождения Минска от фашистской оккупации — 3 июля — стала рубежом. Рубежом духовного и гражданского становления нации, огнем и кровью утвердившейся в своем статусе», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что выбор даты для главного государственного праздника Белоруссии исторически обоснован и принят сердцем каждого белоруса. «В самый острый момент победоносного наступления Красной армии день освобождения Минска стал предвестником победного 9 Мая, символом возрождения белорусской земли да и всего советского народа. Выбор даты нашего главного государственного праздника исторически обоснован и принят сердцем каждого из нас, каждого белоруса. В этом выборе — воля не только нас, современников, которые не могли поступить иначе, но и наших отцов и дедов», — подчеркнул Лукашенко.