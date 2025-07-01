Лукашенко высказался о судьбе Польши и стран Балтии после Украины

Ранее мы писали о том, что Лукашенко высказался о вопросе национального достоинства белорусов, а также сказал о брюссельско-вашингтонской авантюре (здесь про это). Писали мы и том, куда сходить в День Независимости Беларуси — о насыщенной программе праздничных мероприятий 3 июля 2025 года. Писали мы и о том, что белорусы будут теперь дольше задерживаться на кассах самообслуживания (все из-за введенного в июле-2025 новшества).