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Лукашенко раскритиковал мировую реакцию на конфликт между Израилем и Ираном

«И где голоса так называемых международных правозащитников, радеющих за соблюдение демократических прав и свобод? Их не слышно. А в 2020 году у нас и после 2020-го?» — отметил Александр Лукашенко.

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал реакцию мира на конфликт между Израилем и Ираном. Такое заявление глава государства сделал 1 июля на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: предпосылки к развитию событий, как в Украине или на Ближнем Востоке, мы будем пресекать на корню Лукашенко: Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон Лукашенко назвал абсолютно незаконными удары по Ирану и рассказал, какой спектакль разыгрывают ЕС и США.

«Мы уже наблюдаем, как полыхает Ближний Восток. Мир еще не оправился от жутких кадров израильско-палестинской бойни, где хотят на костях, вдумайтесь, создать какую-то базу отдыха не то курорт. На костях людей, детей. Не успели от этого оправиться, а бомбы уже летят на иранские города. И где голоса так называемых международных правозащитников, радеющих за соблюдение демократических прав и свобод? Их не слышно. А в 2020 году у нас и после 2020-го?» — отметил Александр Лукашенко.

Тогда многие вокруг критиковали Беларусь, Запад ввел против страны санкции и продолжает свою политику. Почему же никто не вводил санкции сейчас?

«Помните, я говорил: не торопитесь давать оценки, время все расставит на свои места. Вот оно и расставило. Мы видим истинную правду и видим их лицо. И ценим то, что произошло в 2020 году. Ценим то, что мы остановили эту мразь, которая пыталась совершить у нас мятеж, который бы имел последствия значительно сильнее, нежели в нашей братской Украине», — заявил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что должной реакции так называемых наднациональных институтов, претендующих на роль гарантов глобальной безопасности, на удары по Ирану нет.

«Но есть четкое понимание ситуации в нашей стране, стратегии развития в этих условиях», — добавил Президент. -0-

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