Лукашенко раскритиковал мировую реакцию на конфликт между Израилем и Ираном

«Мы уже наблюдаем, как полыхает Ближний Восток. Мир еще не оправился от жутких кадров израильско-палестинской бойни, где хотят на костях, вдумайтесь, создать какую-то базу отдыха не то курорт. На костях людей, детей. Не успели от этого оправиться, а бомбы уже летят на иранские города. И где голоса так называемых международных правозащитников, радеющих за соблюдение демократических прав и свобод? Их не слышно. А в 2020 году у нас и после 2020-го?» — отметил Александр Лукашенко.