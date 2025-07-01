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Лукашенко заявил, что учения НАТО за 10−15 км от Беларуси «это уже фактически на нашей земле»

Лукашенко: учения НАТО за 10−15 км от Беларуси «это фактически на нашей земле».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что учения стран НАТО за 10−15 км от Беларуси «это уже фактически на нашей земле». Об этом президент высказался на торжественной церемонии по случаю Дня Независимости Беларуси, которая состоялась во вторник, 1 июля 2025 года.

Лукашенко сказал о том, что рядом с территорией Беларуси проводятся мероприятия учений НАТО «Защитник Европы — 2025», в которых задействованы около 25 тысяч военнослужащих, около 3 тысяч единиц техники. Сами эти учения проводятся буквально за 10−15 километров от границы с Беларусью.

— Это даже не расстояние одного броска, это уже фактически на нашей земле. Мы видим этих «защитников» с наступательным сценарием во всей красе. И не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию сил, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Президент подчеркнул, что Беларуси делает все возможное для того, чтобы снизить уровень напряженности в регионе. Именно это и стало мотивом для изменения параметров белорусско-российских учений «Запад-2025». Лукашенко отметил, что было принято решение о снижении численности войск примерно в два раза, сами учения перенесены вглубь территории республики.

Ранее мы писали о том, куда сходить в День Независимости в Минске — рассказываем о насыщенной программе мероприятий 3 июля 2025 года (читать далее вот тут).

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