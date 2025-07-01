Лукашенко заявил, что учения НАТО за 10−15 км от Беларуси «это уже фактически на нашей земле»

Лукашенко сказал о том, что рядом с территорией Беларуси проводятся мероприятия учений НАТО «Защитник Европы — 2025», в которых задействованы около 25 тысяч военнослужащих, около 3 тысяч единиц техники. Сами эти учения проводятся буквально за 10−15 километров от границы с Беларусью.