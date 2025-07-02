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Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках поездки в Анкару встретился с министром торговли Турции Омером Болатом.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Во время проведения KazanForum в столицу Татарстана по поручению министра была направлена турецкая делегация во главе с заместителем министра торговли Махмутом Гюрджаном.

Позднее на полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Рустама Минниханова с заместителем министра торговли Турции Мустафой Тузджу.

Ряд ведущих компаний Турции реализуют в Татарстане крупные проекты. Все они успешны благодаря поддержке руководства двух стран и лично Президентов. Именно их настрой на укрепление экономического сотрудничества дает возможность регионам воплощать серьезные проекты.

отметил Рустам Минниханов

По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Турцией показал впечатляющий рост, он увеличился в два раза и составил 5,3 млрд долларов. В то же время стороны отметили, что есть хорошие резервы в таких отраслях, как автомобильная промышленность и автокомпоненты, станкостроение и металлообработка, сельское хозяйство и пищевая промышленность, а также сельскохозяйственное машиностроение.

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