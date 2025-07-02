Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Турцией показал впечатляющий рост, он увеличился в два раза и составил 5,3 млрд долларов. В то же время стороны отметили, что есть хорошие резервы в таких отраслях, как автомобильная промышленность и автокомпоненты, станкостроение и металлообработка, сельское хозяйство и пищевая промышленность, а также сельскохозяйственное машиностроение.