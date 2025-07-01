Лукашенко: «Орешник» будет размещен в Беларуси к концу года

«В Волгограде мы договорились со “старшим братом”, Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции “Орешника” будут в Беларуси. Работу “Орешника” вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — заявил Александр Лукашенко.