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Лукашенко: «Орешник» будет размещен в Беларуси к концу года

«В Волгограде мы договорились со “старшим братом”, Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции “Орешника” будут в Беларуси. Работу “Орешника” вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — заявил Александр Лукашенко.

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракетный комплекс «Орешник» будет размещен в Беларуси к концу года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 июля на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

«В Волгограде мы договорились со “старшим братом”, Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции “Орешника” будут в Беларуси. Работу “Орешника” вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — заявил Александр Лукашенко. -0-

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