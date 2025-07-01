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В Беларуси с 1 июля начали выдавать сертификаты ЦТ. Где можно забрать документ?

Абитуриент получает сертификат под подпись в ведомости выдачи сертификатов ЦТ. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, документ об образовании (например, аттестат об общем среднем образовании или диплом о профессионально-техническом образовании), а также пропуск, в котором есть отметка «Тестирование прошел».

С 1 июля в Беларуси начали выдавать сертификаты централизованного тестирования (ЦТ). Об этом информирует БЕЛТА.

Абитуриент может забрать сертификат в том пункте, где проходило тестирование по предмету. В том случае, если ЦТ сдавалось в разных пунктах, то забирать сертификаты необходимо в каждом из них.

Абитуриент получает сертификат под подпись в ведомости выдачи сертификатов ЦТ. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, документ об образовании (например, аттестат об общем среднем образовании или диплом о профессионально-техническом образовании), а также пропуск, в котором есть отметка «Тестирование прошел».

Кроме того, сертификат могут получить законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители абитуриентов.

При этом не выданные абитуриентам сертификаты будут храниться в пунктах проведения ЦТ до конца календарного года, который следует за календарным годом, в котором было проведено централизованное тестирование. По истечении данного срока документы уничтожаются.