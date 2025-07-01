Лукашенко подтвердил размещение «Орешника» в Белоруссии

«Мы с (президентом России Владимиром) Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции “Орешника” будут в Беларуси. Работу “Орешника” вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости.