Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подтвердил размещение «Орешника» в Белоруссии

«Пул Первого»: Лукашенко подтвердил размещение «Орешника» в Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу текущего года российский комплекс «Орешник» будет размещен на территории республики.

«Мы с (президентом России Владимиром) Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции “Орешника” будут в Беларуси. Работу “Орешника” вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

Его слова приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше