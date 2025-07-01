Лукашенко подтвердил размещение «Орешника» в Белоруссии

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу текущего года российский комплекс «Орешник» будет размещен на территории республики.
«Мы с (президентом России Владимиром) Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции “Орешника” будут в Беларуси. Работу “Орешника” вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости.
Его слова приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».