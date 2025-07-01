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Сенат США принял законопроект по налогам и госрасходам

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Сенат США утвердил законопроект президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill).

Источник: AP 2024

Голоса разделились поровну: половина сенаторов проголосовали за, половина — против. Решающий голос внес вице-президент Джей Ди Вэнс, которому конституция позволяет голосовать в таких случаях.

Документ предполагает:

  • увеличение потолка госдолга на пять триллионов долларов;
  • сокращение некоторых социальных программ;
  • рост военных расходов;
  • сохранение налоговых льгот, действовавших с первого срока Трампа.

В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, госдолг вырастет на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования.

Перед голосованием сенат провел многочасовые дебаты по законопроекту. Они начались вечером 29 июня после того, как по требованию демократов документ объемом в 940 страниц зачитывали вслух почти 16 часов.

Палата представителей приняла законопроект в мае.

Резко против инициативы Трампа выступил предприниматель Илон Маск, который утверждал, что дефицит бюджета достигнет 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

Демократы выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.

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