Сенат США принял законопроект по налогам и госрасходам

Голоса разделились поровну: половина сенаторов проголосовали за, половина — против. Решающий голос внес вице-президент Джей Ди Вэнс, которому конституция позволяет голосовать в таких случаях.
Документ предполагает:
- увеличение потолка госдолга на пять триллионов долларов;
- сокращение некоторых социальных программ;
- рост военных расходов;
- сохранение налоговых льгот, действовавших с первого срока Трампа.
В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, госдолг вырастет на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
Перед голосованием сенат провел многочасовые дебаты по законопроекту. Они начались вечером 29 июня после того, как по требованию демократов документ объемом в 940 страниц зачитывали вслух почти 16 часов.
Палата представителей приняла законопроект в мае.
Резко против инициативы Трампа выступил предприниматель Илон Маск, который утверждал, что дефицит бюджета достигнет 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Демократы выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.