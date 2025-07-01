Лукашенко заявил, что первые позиции «Орешника» будут в Беларуси к концу 2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, что в республике будет размещен «Орешеник». Соответствующее заявление Лукашенко, как передает телеграм-канал «Пул Первого», в ходе торжественной церемонии, посвященной Дню Независимости Беларуси, которая состоялась в Минске вечером во вторник, 1 июля 2025 года.
— Мы с Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции «Орешника» будут в Беларуси. Работу «Орешника» вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси, — сказал Лукашенко, слова которого приводит названный выше источник.
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