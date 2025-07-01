«Игры в поддавки не было». Лукашенко раскрыл подробности переговоров со спецпосланником Трампа

«Никакой игры в поддавки не было. Был достойный разговор. А потом, причем здесь поддавки? Это что нам принесет, если мы будем ползать, как некоторые чуть западнее от нас? — отметил глава государства. — Ни я, никто не ползаем и не вымаливаем ничего. Мы способны прокормить себя сами. Мы еще не разучились работать».