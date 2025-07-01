«Игры в поддавки не было». Лукашенко раскрыл подробности переговоров со спецпосланником Трампа

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости высказался по ряду тем, одна из которых — состоявшиеся недавно в Минске переговоры со спецпосланником Президента США Китом Келлогом, передает корреспондент БЕЛТА.
«Никакой игры в поддавки не было. Был достойный разговор. А потом, причем здесь поддавки? Это что нам принесет, если мы будем ползать, как некоторые чуть западнее от нас? — отметил глава государства. — Ни я, никто не ползаем и не вымаливаем ничего. Мы способны прокормить себя сами. Мы еще не разучились работать».
Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах прежде всего обсуждалась ситуация в мире.
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