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Лукашенко заявил, что повторение беды Украины или Ближнего Востока для Беларуси неприемлемо

Лукашенко: повторение беды Украины или Ближнего Востока для Беларуси неприемлемо.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко заявил, что повторение беды Украины или Ближнего Востока для Беларуси неприемлемо. Об этом Лукашенко, как передает БелТА, высказался во вторник, 1 июля 2025 года, выступая на торжественной церемонии, посвященной Дню Независимости Беларуси, которая прошла в Минске.

Президент отметил, что сценарии возможного повторение беды Украины или Ближнего Востока для Республики Беларусь абсолютно неприемлемы.

— Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню, если не дай бог мы увидим это у себя, на нашей земле. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее мы писали о том, что в Минске в День Независимости можно будет отпраздновать, посетив самые разнообразные культурно-развлекательные мероприятия (вот тут про это).

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