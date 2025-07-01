Президент Александр Лукашенко заявил, что повторение беды Украины или Ближнего Востока для Беларуси неприемлемо. Об этом Лукашенко, как передает БелТА, высказался во вторник, 1 июля 2025 года, выступая на торжественной церемонии, посвященной Дню Независимости Беларуси, которая прошла в Минске.
Президент отметил, что сценарии возможного повторение беды Украины или Ближнего Востока для Республики Беларусь абсолютно неприемлемы.
— Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню, если не дай бог мы увидим это у себя, на нашей земле. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием, — подчеркнул Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что в Минске в День Независимости можно будет отпраздновать, посетив самые разнообразные культурно-развлекательные мероприятия (вот тут про это).