Додон: партия Санду винит Гуцул во внешнем финансировании, а сама получает деньги от ЕС

Отношения Гуцул с руководством Молдовы обострились в 2023 году после ее победы на выборах. Политик тогда заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и раскритиковала политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдовы в свою очередь попытались объявить выборы в регионе незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе также прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Президент Молдовы Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, как того требует законодательство страны. -0-