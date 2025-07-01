Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Додон: партия Санду винит Гуцул во внешнем финансировании, а сама получает деньги от ЕС

По его словам, режим Санду хочет завершить политическое дело Гуцул жестоким приговором, чтобы запугать оппозицию перед выборами, которые они с треском проигрывают из-за провального управления страной, кризиса, в который они ввергли экономику, лишений, которым они подвергли граждан страны.

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности желают посадить главу Гагаузии Евгению Гуцул в тюрьму по обвинению во внешнем финансировании, при этом сами получают деньги из-за рубежа от своих кураторов на Западе. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший президент Молдовы, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя требование прокуроров отправить Гуцул в тюрьму на 9 лет.

«Обвиняя Гуцул в получении денег из-за рубежа, Санду и ее партия сами получают обильное финансирование со стороны своих кураторов из ЕС. В Кишиневе 4 июля организован саммит, на котором чиновники из Брюсселя, как и президенты Румынии, Франции и других стран ранее, грубо вмешаются во внутренние дела Молдовы перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент, требуя от граждан нашей страны голосовать за партию Санду», — сказал Додон.

По его словам, режим Санду хочет завершить политическое дело Гуцул жестоким приговором, чтобы запугать оппозицию перед выборами, которые они с треском проигрывают из-за провального управления страной, кризиса, в который они ввергли экономику, лишений, которым они подвергли граждан страны.

Следующее заседание суда по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул состоится 3 июля, стороны продолжат прения. Обвинение потребовало осудить Гуцул на девять лет тюрьмы.

Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам заявила корреспонденту ТАСС, что защита работает над подготовкой обращения в Европейский суд по правам человека, так как не видит возможности отстоять ее права в молдавском суде, который находится под давлением властей. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения, заявляя, что за ее арестом стоит Санду и ее партия, которые хотят отстранить ее от должности.

Политик была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках нового уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Правоохранительные органы мотивировали арест подозрениями, что Гуцул якобы может попытаться избежать правосудия. Глава Гагаузской автономии эти доводы отвергает.

Отношения Гуцул с руководством Молдовы обострились в 2023 году после ее победы на выборах. Политик тогда заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и раскритиковала политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдовы в свою очередь попытались объявить выборы в регионе незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе также прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Президент Молдовы Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, как того требует законодательство страны. -0-

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше