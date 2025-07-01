Додон: партия Санду винит Гуцул во внешнем финансировании, а сама получает деньги от ЕС

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности желают посадить главу Гагаузии Евгению Гуцул в тюрьму по обвинению во внешнем финансировании, при этом сами получают деньги из-за рубежа от своих кураторов на Западе. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший президент Молдовы, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя требование прокуроров отправить Гуцул в тюрьму на 9 лет.
«Обвиняя Гуцул в получении денег из-за рубежа, Санду и ее партия сами получают обильное финансирование со стороны своих кураторов из ЕС. В Кишиневе 4 июля организован саммит, на котором чиновники из Брюсселя, как и президенты Румынии, Франции и других стран ранее, грубо вмешаются во внутренние дела Молдовы перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент, требуя от граждан нашей страны голосовать за партию Санду», — сказал Додон.
По его словам, режим Санду хочет завершить политическое дело Гуцул жестоким приговором, чтобы запугать оппозицию перед выборами, которые они с треском проигрывают из-за провального управления страной, кризиса, в который они ввергли экономику, лишений, которым они подвергли граждан страны.
Следующее заседание суда по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул состоится 3 июля, стороны продолжат прения. Обвинение потребовало осудить Гуцул на девять лет тюрьмы.
Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам заявила корреспонденту ТАСС, что защита работает над подготовкой обращения в Европейский суд по правам человека, так как не видит возможности отстоять ее права в молдавском суде, который находится под давлением властей. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения, заявляя, что за ее арестом стоит Санду и ее партия, которые хотят отстранить ее от должности.
Политик была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках нового уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Правоохранительные органы мотивировали арест подозрениями, что Гуцул якобы может попытаться избежать правосудия. Глава Гагаузской автономии эти доводы отвергает.
Отношения Гуцул с руководством Молдовы обострились в 2023 году после ее победы на выборах. Политик тогда заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и раскритиковала политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдовы в свою очередь попытались объявить выборы в регионе незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе также прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Президент Молдовы Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, как того требует законодательство страны. -0-