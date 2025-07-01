Лукашенко назвал абсолютно незаконными удары по Ирану и рассказал, какой спектакль разыгрывают ЕС и США

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удары по Ирану были абсолютны незаконны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 июля на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что нынешние удары по Ирану напомнили о том, как в свое время Соединенные Штаты сфабриковали повод для вторжения в Ирак. Тогда американцы продемонстрировали в ООН пробирку — якобы с образцом опасного вещества.
Лукашенко раскритиковал мировую реакцию на конфликт между Израилем и Ираном Лукашенко: предпосылки к развитию событий, как в Украине или на Ближнем Востоке, мы будем пресекать на корню Лукашенко: на смену Ялтинскому миру пришла брюссельско-вашингтонская авантюра.
Похожим образом развивалась ситуация и с Ираном, который обвиняли в создании или попытках создания ядерного оружие.
«В Иране нашли а-ля пробирку: там ядерное оружие завтра будет, значит, надо нанести удар. Давайте подумаем: а кто дал право, кто разрешил? Почему страна, которая обладает ядерным оружием, должна бомбить такую же страну, которая пусть даже, может быть, стремиться к этому (чтобы себя защитить). Какое право она имеет бомбить?» — задался вопросом Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что «путанные, несвязанные» обращения Дональда Трампа по этому поводу были просто смешны. «Кстати, я американцам об этом говорил откровенно», — сказал глава государства.
«Игры в поддавки не было». Лукашенко раскрыл подробности переговоров со спецпосланником Трампа.
По словам Президента, на недавней встрече с посланником Президента США по Украине Китом Келлогом стороны подробно обсудили ситуацию в Иране, в целом на Ближнем Востоке. «Это для нас, говорю, неприемлемо. Рассказал им, как воевали вместе. Говорю, ну там помоложе были люди, вы, наверное, в школе это не учили. А мы учили, изучали. Но были и постарше, ровесники Трампа. “Вы-то, говорю, это помните, знаете?” — “Понимаем, помним”, — рассказал Александр Лукашенко.
Президент заявил, что, анализируя ситуацию в мире, не склонен доверять Западу. Свою позицию он донес и американской стороне.
«Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое. И эту кашу заварили — люди, политики даже не успевают за этим следить. Все это сценарий, по моему мнению. Да, у Трампа есть обида на Европу: кинули, за Байдена шли стеной. А победил Трамп. Да, у него есть обида. Он человек, который не смог смириться с этой обидой, хотя любой политик должен был перечеркнуть прошлое и начать строить настоящее. Так вот их настоящее — они как были вместе, так и есть. Только в этом спектакле разыгрывают разные роли. Поэтому не успокаивайтесь и не думайте, что уж слишком что-то изменилось. Иран это показал. С одной стороны, Трамп — миротворец: “Гибнут люди, хочу прекратить войну в Украине!” И тут же наносит удар, абсолютно незаконный удар по Ирану», — заявил Президент.
Похожим образом, по его словам, развивается ситуация и в Украине: «Опять сценарий, опять спектакль. Якобы миротворец из-за океана отошел, он даже против этой войны, он хочет ее остановить, а вот эти дураки, идиоты — Запад, они хотят войны. Бросьте, мы это все видим. Роли распределены. Президент США правильно в каком-то смысле заявил: “Это ваша война в Европе, воюйте”. Но это не значит, что они вне игры. Они опять там, в тени. Они думают, что спрячутся в современном мире за океаном».-0-