Лукашенко назвал абсолютно незаконными удары по Ирану и рассказал, какой спектакль разыгрывают ЕС и США

«Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое. И эту кашу заварили — люди, политики даже не успевают за этим следить. Все это сценарий, по моему мнению. Да, у Трампа есть обида на Европу: кинули, за Байдена шли стеной. А победил Трамп. Да, у него есть обида. Он человек, который не смог смириться с этой обидой, хотя любой политик должен был перечеркнуть прошлое и начать строить настоящее. Так вот их настоящее — они как были вместе, так и есть. Только в этом спектакле разыгрывают разные роли. Поэтому не успокаивайтесь и не думайте, что уж слишком что-то изменилось. Иран это показал. С одной стороны, Трамп — миротворец: “Гибнут люди, хочу прекратить войну в Украине!” И тут же наносит удар, абсолютно незаконный удар по Ирану», — заявил Президент.