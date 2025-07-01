Лукашенко опроверг игру в поддавки на встрече со спецпосланником Трампа в Минске

— А потом, причем здесь поддавки? Это что нам принесет, если мы будем ползать, как некоторые чуть западнее от нас? Ни я, никто не ползаем и не вымаливаем ничего. Мы способны прокормить себя сами. Мы еще не разучились работать, — цитирует Лукашенко БелТА.