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Лукашенко опроверг игру в поддавки на встрече со спецпосланником Трампа в Минске

Лукашенко опроверг игру в поддавки на встрече со спецпосланником Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг игру в поддавки на встрече со спецпосланником Дональда Трампа в Минске. Об этом Лукашенко заявил, выступая 1 июля 2025 года на торжественной церемонии, посвященной Дню Независимости Беларуси. Лукашенко подчеркнул, что «никакой игры в поддавки не было», а имел место достойный разговор с Китом Келлогом, в ходе которого, главным образом, обсуждалась ситуация в мире.

— А потом, причем здесь поддавки? Это что нам принесет, если мы будем ползать, как некоторые чуть западнее от нас? Ни я, никто не ползаем и не вымаливаем ничего. Мы способны прокормить себя сами. Мы еще не разучились работать, — цитирует Лукашенко БелТА.

Ранее мы писали о том, что курительные комнаты в аэропорту «Пулково» (Санкт-Петербург) стали платными — почти в 21 рубль обойдется белорусам пагубная привычка. Рассказывали мы и о программе мероприятий, которые подготовили власти Минска в День Независимости Беларуси (куда сходить и как ничего не пропустить — обо всем этом вот тут).

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