Маск неожиданно ответил на предупреждение Трампа

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал он в ответ на угрозу американского лидера о депортации.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным для миллиардера Илона Маска вступать с ним в публичную перепалку, которая могла бы повлиять на успех законопроекта о снижении налогов и сокращении государственных расходов.
Американский лидер также добавил, что данный вопрос может быть рассмотрен департаментом государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), который может «съесть» Маска.
Новую волну взаимных колкостей запустило последнее заявление главы SpaceX, в котором он вновь раскритиковал законопроект о расходах и налогах, назвав его политическим самоубийством.
Во вторник Сенат США утвердил законопроект американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill).
Половина сенаторов проголосовали за законопроект, половина — против, следует из трансляции, которая велась телеканалом C-SPAN. Решающий голос был внесен вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который по конституции имеет право голосовать в таких случаях.