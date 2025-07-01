Микроэлектроника, ядерная энергетика, космос. Рогожник о стратегическом сотрудничестве с РФ

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Российская Федерация является ключевым, стратегическим союзником и торговым партнером для Республики Беларусь. Об этом заявил посол Беларуси в России Александр Рогожник на торжественном мероприятии в честь Дня Независимости Беларуси, состоявшемся в белорусской дипмиссии в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Рогожник: День Независимости связывает прошлое, настоящее и будущее Беларуси.
Посол констатировал, что поступательно развивается белорусско-российское сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической и иных сферах. «В 2024 году общий объем торговли товарами и услугами между Россией и Беларусью составил $57,6 млрд, увеличившись на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. Сближение наших стран в рамках единой промышленной политики проявляется в реализации 27 совместных проектов в сфере импортозамещения, связанных с микроэлектроникой, станко- и машиностроением, ядерной энергетикой и освоением космоса», — сказал он.
Посол обратил внимание, что значительное внимание уделяется развитию межрегиональных связей, благодаря чему стороны смогли добиться высокого уровня промышленной кооперации и импортозамещения. «На состоявшемся на прошлой неделе в Нижнем Новгороде XII Форуме регионов Беларуси и России заключены десятки взаимовыгодных соглашений и договоров о сотрудничестве по различным направлениям», — сообщил он.
«Позитивная динамика по ключевым экономическим показателям демонстрирует эффективную работу Беларуси в Евразийском экономическом союзе. За прошедшие 10 лет в рамках этого интеграционного объединения объем промышленного производства нашей страны увеличился почти на 20%, экспорт Беларуси в страны ЕАЭС вырос более чем в 2,5 раза. Доля нашей страны во взаимной торговле союза продовольственными товарами превышает 40%. В текущем году Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе. Среди приоритетов нашего председательства — развитие технологического суверенитета, выравнивание условий хозяйствования, завершение формирования единого транспортного пространства, защита внутреннего рынка. Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции были рассмотрены буквально несколько дней назад в Минске на заседании Высшего Евразийского экономического совета под председательством Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко», — напомнил посол.
«Наша страна активно участвует в развитии иных равноправных многосторонних форматов, прежде всего Содружества Независимых Государств. В прошлом году Беларусь стала полноправным членом ШОС, получила статус партнера в БРИКС. Это крайне важно для нашего государства с точки зрения расширения контактов с третьими странами, выхода на международный рынок за пределы евразийского пространства», — отметил Александр Рогожник.
Он также подчеркнул, что Беларусь известна не только своими экономическими успехами. «У международной общественности находят значительную поддержку наши миротворческие инициативы и усилия, в том числе идея разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», — добавил посол. -0-