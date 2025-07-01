Микроэлектроника, ядерная энергетика, космос. Рогожник о стратегическом сотрудничестве с РФ

«Позитивная динамика по ключевым экономическим показателям демонстрирует эффективную работу Беларуси в Евразийском экономическом союзе. За прошедшие 10 лет в рамках этого интеграционного объединения объем промышленного производства нашей страны увеличился почти на 20%, экспорт Беларуси в страны ЕАЭС вырос более чем в 2,5 раза. Доля нашей страны во взаимной торговле союза продовольственными товарами превышает 40%. В текущем году Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе. Среди приоритетов нашего председательства — развитие технологического суверенитета, выравнивание условий хозяйствования, завершение формирования единого транспортного пространства, защита внутреннего рынка. Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции были рассмотрены буквально несколько дней назад в Минске на заседании Высшего Евразийского экономического совета под председательством Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко», — напомнил посол.