Трамп заявил, что будет добиваться от Нетаньяху прекращения операции в Газе

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен твердо добиваться от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекращения военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.
Комментируя в беседе с журналистами в штате Флорида планы проведения 7 июля встречи с главой израильского правительства в Вашингтоне, глава американской администрации заверил, что будет решительно высказываться на этих переговорах за прекращение операции в Газе. «Я буду очень твердым», — сказал Трамп. По его словам, Нетаньяху тоже хочет прекращения операции в Газе.
«Думаю, у нас будет сделка на следующей неделе», — добавил глава Белого дома, не вдаваясь в подробности. Ранее Трамп выражал мнение о том, что новые договоренности о прекращении огня в Газе могут быть достигнуты на этой неделе.
Как сообщил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, посредники на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС стремятся к достижению 60-дневного прекращения огня в секторе Газа. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. После нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта так и не смогли согласовать условия нового соглашения. -0-