Трамп заявил, что будет добиваться от Нетаньяху прекращения операции в Газе

Комментируя в беседе с журналистами в штате Флорида планы проведения 7 июля встречи с главой израильского правительства в Вашингтоне, глава американской администрации заверил, что будет решительно высказываться на этих переговорах за прекращение операции в Газе. «Я буду очень твердым», — сказал Трамп. По его словам, Нетаньяху тоже хочет прекращения операции в Газе.