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Главное из телефонного разговора Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Источник: AP 2024

ТАСС собрал главное из телефонного разговора лидеров двух стран:

  • Путин провел первый почти за три года телефонный разговор с Макроном;
  • Глава РФ отметил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств;
  • Путин указал, что Запад много лет создавал на Украине антироссийский плацдарм, а теперь затягивает боевые действия;
  • Президент РФ указал, что урегулирование на Украине должно быть комплексным, необходимо устранять его первопричины, опираться на реалии на земле;
  • Лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля и ударов США по иранским объектам;
  • Путин и Макрон отметили важность уважения права Ирана на мирный атом и выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ;
  • Путин и Макрон высказались за урегулирование кризиса вокруг Ирана и других конфликтов на Ближнем Востоке путем дипломатии;
  • Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по урегулированию на Ближнем Востоке;
  • Президенты отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности.

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