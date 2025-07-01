Главное из телефонного разговора Путина и Макрона

ТАСС собрал главное из телефонного разговора лидеров двух стран:
- Путин провел первый почти за три года телефонный разговор с Макроном;
- Глава РФ отметил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств;
- Путин указал, что Запад много лет создавал на Украине антироссийский плацдарм, а теперь затягивает боевые действия;
- Президент РФ указал, что урегулирование на Украине должно быть комплексным, необходимо устранять его первопричины, опираться на реалии на земле;
- Лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля и ударов США по иранским объектам;
- Путин и Макрон отметили важность уважения права Ирана на мирный атом и выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ;
- Путин и Макрон высказались за урегулирование кризиса вокруг Ирана и других конфликтов на Ближнем Востоке путем дипломатии;
- Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по урегулированию на Ближнем Востоке;
- Президенты отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности.