Путин и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Страны Запада, указал Путин, «ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями». Он также подчеркнул, что урегулирование в Украине должно быть комплексным, устранять первопричины, опираться на реалии на земле. Путин, отмечает Кремль, «подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии».