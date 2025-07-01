В Ижевске уточнили число пострадавших в результате удара БПЛА по предприятию

Общее число пострадавших в результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по предприятию в Ижевске составило 45 человек. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Он уточнил, что 35 человек находятся в больницах города, шестеро из них пока находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли, добавил Бречалов.
«Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР (пункте временного размещения — Прим. ред.), а также на месте происшествия», — написал глава Удмуртии в своем телеграм-канале.
Также он сообщил, что в цехе предприятия открытое горение ликвидировано. В настоящее время пожарные проливают и разбирают конструкции.
На месте происшествия работают правоохранители и органы безопасности. Идет расследование, заключил он.
Напомним, одно из предприятий Ижевска 1 июля подверглось атаке украинских БПЛА.
МЧС России направило в город спецборт для транспортировки пострадавших в Москву.
Также республиканские власти утвердили выплаты пострадавшим и семьям погибших.