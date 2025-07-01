Беларусь призвала другие страны поддерживать деятельность ФАО против односторонних экономических санкций

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь призывает все государства, которые работают над улучшением собственной продовольственной безопасности, поддерживать деятельность ФАО, направленную против односторонних экономических санкций. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Беларуси при ФАО и других международных организациях в Риме Юрий Амбразевич 1 июля на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
В работе конференции, которая проходит в Риме с 28 июня по 4 июля, принимают участие более 150 национальных делегаций, половина из которых представлены руководством профильных министерств. Белорусскую делегацию на конференции возглавляет Юрий Амбразевич.
Он обратился к участникам мероприятия с национальным выступлением, в котором остановился на приоритетах Беларуси в международном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Дипломат обратил внимание, что важнейшей задачей ФАО является устранение препятствий на пути достижения цели устойчивого развития № 2: ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
«Позвольте привлечь внимание к выводам ООН, которая в документах, принятых на саммитах по устойчивому развитию, определила, что односторонние ограничительные меры, экономические санкции Запада являются препятствием для достижения ЦУР. Отрадно отметить, что Совет ФАО на своей 175-й сессии согласился с серьезностью этой проблемы и поручил ФАО проводить анализ влияния односторонних принудительных мер на продовольственную безопасность. Безрадостно от того, что с момента решения никакой работы в этом направлении не предпринято», — сказал он.
С площадки ФАО представитель Беларуси призывал все государства, которые работают над улучшением собственной продовольственной безопасности поддерживать деятельность ФАО, направленную против односторонних экономических санкций. В качестве очередного шага на этом пути он пригласил все делегации принять участие в специальном мероприятии конференции «Влияние экономических, финансовых и торговых мер на продовольственную и пищевую безопасность населения», которое состоится 3 июля, и «сказать свое твердое нет таким мерам».
Важность устранения противозаконных экономических санкций Юрий Амбразевич проиллюстрировал на конкретном примере, затрагивающем интересы многих развивающихся государств.
Беларусь является одним из значимых производителей калийных удобрений в мире. До 2022 года 40% всего калия Африка импортировала из Беларуси. «Все мы помним резкий рост цен на удобрения в мире в 2022 году, вызванный в том числе решением стран Европейского союза запретить транзит белорусских удобрений по их территории», — обратил внимание дипломат.
Возможности Беларуси по доступу к более дешевой логистике по-прежнему ограничены в связи с отказом Литвы и других стран ЕС в использовании Беларусью портов Балтийского моря.
«Мы уверены, что наличие более дешевых морских путей позволило бы Беларуси предложить фермерам Африки дополнительные объемы удобрений, как мы делали это ранее. Мы могли бы на взаимовыгодных условиях обеспечить для Африки еще более приемлемый уровень доступа к удобрениям, нежели он складывается сейчас, — подчеркнул Юрий Амбразевич. — Именно таким образом незаконные ограничения против белорусских удобрений напрямую влияют на, казалось бы, далеких от Европы африканских фермеров. Несмотря на все призывы мирового сообщества избегать использования проблемы продовольствия в качестве оружия, страны ЕС, как мы увидели выше, продолжают наносить прямой ущерб развивающимся странам».
Он сделал акцент на том, что Беларусь постоянно работаем над тем, чтобы жители других стран не только имели доступ к полноценному и здоровому питанию, но и могли сами производить широкий спектр сельхозпродукции.
Одним из ярких примеров такого исключительно взаимовыгодного сотрудничества является совместная работа Беларуси с Зимбабве по механизации сельского хозяйства этого государства. Белорусская сельхозтехника в последние годы позволяет Зимбабве собирать рекордные урожаи пшеницы. На очереди строительство белорусскими специалистами зерносушильных комплексов. -0-