Беларусь призвала другие страны поддерживать деятельность ФАО против односторонних экономических санкций

«Мы уверены, что наличие более дешевых морских путей позволило бы Беларуси предложить фермерам Африки дополнительные объемы удобрений, как мы делали это ранее. Мы могли бы на взаимовыгодных условиях обеспечить для Африки еще более приемлемый уровень доступа к удобрениям, нежели он складывается сейчас, — подчеркнул Юрий Амбразевич. — Именно таким образом незаконные ограничения против белорусских удобрений напрямую влияют на, казалось бы, далеких от Европы африканских фермеров. Несмотря на все призывы мирового сообщества избегать использования проблемы продовольствия в качестве оружия, страны ЕС, как мы увидели выше, продолжают наносить прямой ущерб развивающимся странам».