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В Нацбанке рассказали, сколько поддельной валюты выявлено в 2025 году

Сообщается, что из 184 фальшивых денежных знаков 183 — это банкноты, еще один поддельный денежный знак — монета.

В Беларуси по итогам первых трех месяцев 2025 года выявлено 184 поддельных денежных знака, сообщили в Национальном банке.

Сообщается, что из 184 фальшивых денежных знаков 183 — это банкноты, еще один поддельный денежный знак — монета.

Основное количество фальшивой валюты составили доллары США — 92,4%. При этом доля поддельных российских рублей составила 5,4%, евро — 2,2%. Подделки белорусских рублей не были выявлены, уточнили в Нацбанке.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2024 года общее количество подделок уменьшилось на 1,1%. В то же время количество поддельных долларов США увеличилось на 8,3%, российских рублей уменьшилось на 37,5%, евро уменьшилось на 60%.

Так, в первом квартале нынешнего года выявлены поддельные доллары США номиналами 100 долларов (74,1%) и 50 долларов (25,3%), а также одна банкнота номиналом 20 долларов.

Кроме того, выявлены единичные подделки банкнот евро номиналами 100 (две купюры) и 50 (одна купюра), а также поддельная монета номиналом 2 евро.