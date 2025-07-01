В Нацбанке рассказали, сколько поддельной валюты выявлено в 2025 году

В Беларуси по итогам первых трех месяцев 2025 года выявлено 184 поддельных денежных знака, сообщили в Национальном банке.
Сообщается, что из 184 фальшивых денежных знаков 183 — это банкноты, еще один поддельный денежный знак — монета.
Основное количество фальшивой валюты составили доллары США — 92,4%. При этом доля поддельных российских рублей составила 5,4%, евро — 2,2%. Подделки белорусских рублей не были выявлены, уточнили в Нацбанке.
Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2024 года общее количество подделок уменьшилось на 1,1%. В то же время количество поддельных долларов США увеличилось на 8,3%, российских рублей уменьшилось на 37,5%, евро уменьшилось на 60%.
Так, в первом квартале нынешнего года выявлены поддельные доллары США номиналами 100 долларов (74,1%) и 50 долларов (25,3%), а также одна банкнота номиналом 20 долларов.
Кроме того, выявлены единичные подделки банкнот евро номиналами 100 (две купюры) и 50 (одна купюра), а также поддельная монета номиналом 2 евро.