Лукашенко высказался насчет помилования осужденных после встречи с Китом Келлогом

«Поэтому прежде чем рассуждать о чем-то, осуждать и так далее, вы всегда задавайте вопрос: “Ну, а какая цель, для чего, зачем?”. Если бы они все сдохли там, нам бы было очень тяжело, нас бы обвинили, что это мы их. Поэтому тут политика. Она не всегда должна быть прямолинейной. И я сам часто об этом говорю, потому что я человек слишком прямолинейный порой. А надо утихомириться, иногда подумать о будущем, о цели, о нашем государстве», — сказал Президент.