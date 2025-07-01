Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп изменил своё отношение к Украине, и теперь Владимиру Зеленскому придётся смириться с неизбежным исходом конфликта. Запад всё больше отворачивается от Киева, и судьба страны всё больше зависит от России.