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Трамп: внимательно слежу за ситуацией в Сумской области

Президент США внимательно отслеживает обстановку у Сум.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно отслеживает ситуацию вокруг возможного наступления российских сил в районе города Сумы. Такой ответ он дал журналисту после прибытия во Флориду, комментируя сообщения о потенциальной активности России в этом регионе.

«Посмотрим, что будет. Я слежу за этим очень внимательно», — заявил глава Белого дома.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп изменил своё отношение к Украине, и теперь Владимиру Зеленскому придётся смириться с неизбежным исходом конфликта. Запад всё больше отворачивается от Киева, и судьба страны всё больше зависит от России.

Напомним, что глава Белого дома заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным после саммита НАТО в Гааге. Дональд Трамп отметил, что хочет обсудить с российским лидером возможность положить конец конфликту на Украине.

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