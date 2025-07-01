Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно отслеживает ситуацию вокруг возможного наступления российских сил в районе города Сумы. Такой ответ он дал журналисту после прибытия во Флориду, комментируя сообщения о потенциальной активности России в этом регионе.
«Посмотрим, что будет. Я слежу за этим очень внимательно», — заявил глава Белого дома.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп изменил своё отношение к Украине, и теперь Владимиру Зеленскому придётся смириться с неизбежным исходом конфликта. Запад всё больше отворачивается от Киева, и судьба страны всё больше зависит от России.
Напомним, что глава Белого дома заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным после саммита НАТО в Гааге. Дональд Трамп отметил, что хочет обсудить с российским лидером возможность положить конец конфликту на Украине.