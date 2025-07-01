Сенат США принял законопроект Трампа о госрасходах

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США принял разработанный по инициативе администрации президента Дональда Трампа законопроект о госрасходах, предусматривающий снижение налогов и повышение потолка госдолга. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN, информирует ТАСС.
Документ поддержали 50 законодателей, столько же высказались против него. Поскольку мнения в верхней палате разделились поровну, вице-президент США Джей Ди Вэнс воспользовался своим правом голоса. Он по Конституции США председательствует в верхней палате Конгресса.
Документ, который Трамп называет «единым, большим, красивым законопроектом», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в некоторых сферах. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.
Американский предприниматель Илон Маск, который ранее был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), неоднократно подвергал законопроект жесткой критике, в том числе из-за того, что он предусматривает повышение потолка госдолга на $5 трлн. Госдолг США сейчас превышает $36 трлн. Бизнесмен заявлял, что готов будет оказать помощь на предстоящих в следующем году промежуточных выборах в Конгресс оппонентам тех законодателей-республиканцев, которые поддержат документ.
В начале июня Бюджетное управление Конгресса США представило оценки, согласно которым реализация предусмотренных законопроектом мер может привести к увеличению бюджетного дефицита Соединенных Штатов на $2,4 трлн в течение следующего десятилетия. Согласно этим расчетам, доходы бюджета снизятся на $3,6 трлн в течение 10 лет. При этом расходы, как ожидается, уменьшатся на $1,2 трлн за аналогичный период времени.
22 мая нижняя палата Конгресса США одобрила свою версию этого законопроекта. Теперь члены Палаты представителей должны рассмотреть его новую версию, принятую сенаторами. Республиканцы, которые сейчас контролируют обе палаты Конгресса, ранее заявляли, что рассчитывают добиться одобрения документа не позднее 4 июля. -0-