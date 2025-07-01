Замглавы МИД РФ: дата 3 июля имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Дата 3 июля имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на торжественном мероприятии в честь Дня Независимости Беларуси, состоявшемся в белорусском посольстве в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Галузин констатировал, что дата 3 июля является неотъемлемым символом белорусской государственности. «Более того, она имеет особое значение не только для наших белорусских братьев, но и для нас, россиян, поскольку эта дата неразрывно связана с освобождением города-героя Минска от немецко-фашистских захватчиков, 81-ю годовщину которого мы будем отмечать послезавтра», — сказал он.
Рогожник: День Независимости связывает прошлое, настоящее и будущее Беларуси.
«Сегодня сквозь года этот день напоминает нам о силе духа наших предков, самоотверженно сражавшихся за свободу в суровые годы Великой Отечественной войны. И именно эта сила помогла одержать нам победу, а затем восстановить разрушенные нацистами города и села. И этот праздник — наш общий», — подчеркнул замглавы МИД РФ.
«Сегодня, когда на Западе хотят переписать историю и очернить освободительную миссию советских воинов, наш святой долг — бережно хранить память об их беспримерном подвиге, передавать ее молодым поколениям россиян и белорусов. И, конечно, энергично бороться с проявлениями агрессивного национализма и неонацизма. Тем более что сегодня на Украине, к сожалению, вновь подняли голову идейные последыши тех, кто жег Хатынь, другие белорусские и русские деревни, уничтожал города и села нашей общей Родины», — отметил Михаил Галузин. -0-