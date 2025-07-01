Замглавы МИД РФ: дата 3 июля имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян

«Сегодня, когда на Западе хотят переписать историю и очернить освободительную миссию советских воинов, наш святой долг — бережно хранить память об их беспримерном подвиге, передавать ее молодым поколениям россиян и белорусов. И, конечно, энергично бороться с проявлениями агрессивного национализма и неонацизма. Тем более что сегодня на Украине, к сожалению, вновь подняли голову идейные последыши тех, кто жег Хатынь, другие белорусские и русские деревни, уничтожал города и села нашей общей Родины», — отметил Михаил Галузин. -0-