В ООН высказались о задержаниях журналистов Sputnik в Баку

В канцелярии генерального секретаря ООН, отвечая на запрос РИА Новости касательно задержания журналистов Sputnik в Баку, выразили оптимизм относительно обеспечения свободы деятельности для работников прессы.
Представители организации подчеркнули, что ООН осведомлена о росте напряженности в отношениях между Россией и Азербайджаном, и возлагает надежды на разрешение конфликта посредством дипломатических усилий.
Напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном возникла после инцидента 27 июня в Екатеринбурге, когда российские правоохранительные органы задержали более полусотни выходцев из Азербайджана.
В ответ на это, Министерство иностранных дел Азербайджана выпустило официальное заявление, призывающее российскую сторону провести тщательное расследование обстоятельств задержания. Азербайджанское ведомство сообщило о гибели двух человек во время операции и о серьезных травмах, полученных несколькими гражданами Азербайджана.