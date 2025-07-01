В ООН высказались о задержаниях журналистов Sputnik в Баку

В ответ на это, Министерство иностранных дел Азербайджана выпустило официальное заявление, призывающее российскую сторону провести тщательное расследование обстоятельств задержания. Азербайджанское ведомство сообщило о гибели двух человек во время операции и о серьезных травмах, полученных несколькими гражданами Азербайджана.