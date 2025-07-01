Ситуация на Украине является прямым следствием политики западных государств, которые игнорировали интересы безопасности России, создавая на ее территории антироссийский плацдарм. Об этом президент РФ Владимир Путин сказала в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, говорится в официальном сообщении Кремля.
Также отмечается, что российский лидер, говоря о перспективах мирного урегулирования конфликта, подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям.
«Они должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин конфликта», — сказал Путин в разговоре с Макроном.
Также президент России заявил о необходимости опираться на новые территориальные реалии.
Напомним, также президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля, а также ударов США по иранским объектам.