Путин указал Макрону на ответственность Запада за ситуацию на Украине

Ситуация на Украине является прямым следствием политики западных государств, которые игнорировали интересы безопасности России, создавая на ее территории антироссийский плацдарм. Об этом президент РФ Владимир Путин сказала в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, говорится в официальном сообщении Кремля.