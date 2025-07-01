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Путин указал Макрону на ответственность Запада за ситуацию на Украине

Ситуация на Украине является прямым следствием политики западных государств, которые игнорировали интересы безопасности России, создавая на ее территории антироссийский плацдарм.

Ситуация на Украине является прямым следствием политики западных государств, которые игнорировали интересы безопасности России, создавая на ее территории антироссийский плацдарм. Об этом президент РФ Владимир Путин сказала в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, говорится в официальном сообщении Кремля.

Также отмечается, что российский лидер, говоря о перспективах мирного урегулирования конфликта, подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям.

«Они должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин конфликта», — сказал Путин в разговоре с Макроном.

Также президент России заявил о необходимости опираться на новые территориальные реалии.

Напомним, также президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля, а также ударов США по иранским объектам.