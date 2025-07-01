Reuters: Путин и Макрон договорились о новом телефонном разговоре в будущем

Президент россии Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон договорились провести еще один телефонный разговор в ближайшем будущем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Отмечается что в ходе диалога с российским лидером Макрон также призвал к скорейшему согласованию договоренностей по урегулированию конфликта на Украине и достижению мира.
В пресс-службе Кремля также подтвердили, что президенты России и Франции договорились продолжить контакты с целью возможной координации позиций стран.
Телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся вечером во вторник, 1 июля. Диалог политиков состоялся впервые почти за три года. Главной темой обсуждений лидеров стран стал конфликт на Украине.