Путин и Макрон провели телефонный разговор. Главное из беседы

В ходе беседы Путин отметил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных стран. Российский лидер обратил внимание на то, что Запад на протяжении многих лет создавал в Украине антироссийский плацдарм, а в настоящее время затягивает боевые действия.