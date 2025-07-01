Путин и Макрон провели телефонный разговор. Главное из беседы

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что это был первый почти за три года разговор двух лидеров.
В ходе беседы Путин отметил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных стран. Российский лидер обратил внимание на то, что Запад на протяжении многих лет создавал в Украине антироссийский плацдарм, а в настоящее время затягивает боевые действия.
Кроме того, лидеры стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля. Путин и Макрон подчеркнули важность уважения права Ирана на мирный атом и выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Также во время беседы Путин и Макрон высказались за урегулирование кризиса вокруг Ирана и иных конфликтов на Ближнем Востоке с помощью дипломатии. Лидеры условились продолжить контакты для возможной координации позиций по урегулированию на Ближнем Востоке.