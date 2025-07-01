МИД РФ: гибридная война Запада против Беларуси и России — вызов исторического масштаба

«И, безусловно, наша сила — в единстве. Именно поэтому на первый план сейчас выходит задача всемерного укрепления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества. Решению этой задачи призвано содействовать планомерное продвижение по пути интеграционного строительства, реализации перспективных совместных проектов, в том числе в области промышленной кооперации и импортозамещения. Убежден, что сообща мы сможем справиться с любыми трудностями. И вековые традиции добрососедства, братская взаимопомощь остаются прочным фундаментом, на котором мы будем решать все стоящие перед нами задачи, обеспечивать безопасность и социально-экономическое развитие Союзного государства», — подчеркнул замглавы МИД РФ.