МИД РФ: гибридная война Запада против Беларуси и России — вызов исторического масштаба

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Развязанная Западом против Беларуси и России гибридная война является вызовом исторического масштаба. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на торжественном мероприятии в честь Дня Независимости Беларуси, состоявшемся в белорусском посольстве в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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«Россия и Беларусь, как это было не раз в истории, сегодня вновь плечом к плечу противостоят военно-политической, юридической, санкционной и информационной агрессии Запада. Развязанная против нас гибридная война нацелена на подрыв суверенитета и самой способности наших стран к свободному и самостоятельному развитию. Это вызов исторического масштаба, выпавший на долю нынешнего поколения народов России и Беларуси», — сказал Михаил Галузин.
«И, безусловно, наша сила — в единстве. Именно поэтому на первый план сейчас выходит задача всемерного укрепления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества. Решению этой задачи призвано содействовать планомерное продвижение по пути интеграционного строительства, реализации перспективных совместных проектов, в том числе в области промышленной кооперации и импортозамещения. Убежден, что сообща мы сможем справиться с любыми трудностями. И вековые традиции добрососедства, братская взаимопомощь остаются прочным фундаментом, на котором мы будем решать все стоящие перед нами задачи, обеспечивать безопасность и социально-экономическое развитие Союзного государства», — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Михаил Галузин назвал очевидными преимущества, создаваемые союзной интеграцией. «Они выражаются в неуклонном росте товарооборота, упрощении условий хозяйствования и в целом в формировании еще более благоприятных и равных условий для жизни граждан наших стран», — отметил он.
«Перед нами стоит очень много задач на пути евразийской интеграции и, безусловно, тон нашей работы, ее направленность задают лидеры наших государств, президент Владимир Владимирович Путин и президент Александр Григорьевич Лукашенко, которые находятся в постоянном контакте. И вот буквально на днях они встречались в Минске в рамках IV Евразийского экономического форума и заседания Высшего Евразийского экономического совета», — добавил замглавы МИД РФ.
От имени правительства Российской Федерации, министра иностранных дел России Сергея Лаврова Михаил Галузин сердечно поздравил белорусов с большим праздником — с Днем Независимости Республики Беларусь. Он пожелал братскому белорусскому народу мира и процветания. -0-