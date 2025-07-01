Лукашенко довел до американцев позицию Путина насчет возможности перемирия в Украине

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров со спецпосланником Президента США Китом Келлогом в том числе довел до американской стороны позицию своего российского коллеги насчет возможности перемирия в Украине, для начала хотя бы в воздухе. Об этом глава государства рассказал после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства рассказал, что призвал американскую сторону отойти от предвыборной вакханалии и реализовывать то, о чем заявлялось ранее. «Еще одно заявление и не сделаете — вы будете вниз падать. Через год-полтора промежуточные выборы (в США. — Прим. БЕЛТА). Вы их проиграете, а потом и президентские выборы. А я бы не хотел, чтобы Трамп проиграл и эти люди. Они еще, по-моему, не отошли от предвыборной вакханалии. Я им тоже об этом сказал», — рассказал Александр Лукашенко.
«Игры в поддавки не было». Лукашенко раскрыл подробности переговоров со спецпосланником Трампа Лукашенко высказался насчет помилования осужденных после встречи с Китом Келлогом.
«Пора отходить и начинать заниматься конкретным делом. С этих позиций шли переговоры и по Украине в том числе. Они много об этом говорят сегодня — перемирие ну хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему ранее, это не первый раз поднимается вопрос. Путин правильно говорит: “Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие”.
Напомнил Президент Беларуси и о постоянных атаках дронов. Но, по его словам, у Владимира Путина на этот счет есть одно четкое требование: «Но пусть они (на Западе. — Прим. БЕЛТА) скажут своему подчиненному — Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся».
«Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит (представитель США. — Прим. БЕЛТА), в этом направлении», — рассказал глава государства.
«Так работайте. Это будет хороший первый шаг к прекращению этой братоубийственной войны. Но я не верю в то, что они (на Западе. — Прим. БЕЛТА) хотят прекратить эту войну», — добавил Александр Лукашенко. -0-