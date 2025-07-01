Лукашенко довел до американцев позицию Путина насчет возможности перемирия в Украине

«Пора отходить и начинать заниматься конкретным делом. С этих позиций шли переговоры и по Украине в том числе. Они много об этом говорят сегодня — перемирие ну хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему ранее, это не первый раз поднимается вопрос. Путин правильно говорит: “Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие”.