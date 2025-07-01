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Раскрыто, как Польша и Литва готовятся к войне с Россией

В Польше и странах Прибалтики заявляют о вероятности вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы, на фоне этих заявлений страны массово укрепляют границы и выходят из международных соглашений.

В Польше и странах Прибалтики заявляют о вероятности вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы, на фоне этих заявлений страны массово укрепляют границы и выходят из международных соглашений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, Литва выделяет сотни миллионов евро на минные поля, бункеры и оборонительные рубежи, говоря об угрозе уже в 2028 году.

Также вице-премьер Польши и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что никаких ограничений, способных помешать полякам защищать свою родину, нет.

Ранее стало известно, что из соглашения, кроме Польши, вышли Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина пока не выполнила ряд условий, которые необходимы для вступления в Европейский союз (ЕС).