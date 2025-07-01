Раскрыто, как Польша и Литва готовятся к войне с Россией

В Польше и странах Прибалтики заявляют о вероятности вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы, на фоне этих заявлений страны массово укрепляют границы и выходят из международных соглашений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.