«Приветствуем любой диалог»: В ООН высказались о переговорах Путина и Макрона

Напомним, что сегодня вечером Путин провёл телефонный разговор с Макроном. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры обсудили напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности конфликт между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Обсудили стороны и ситуацию на Украине. Известно, что беседовали лидеры более двух часов.