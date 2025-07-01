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«Приветствуем любой диалог»: В ООН высказались о переговорах Путина и Макрона

В Организации Объединённых Наций положительно оценивают факт проведения переговоров между лидерами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,.

Источник: Life.ru

«Я не видел итогов переговоров, но, очевидно, мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно на высшем уровне», — сказал он в ходе брифинга.

Напомним, что сегодня вечером Путин провёл телефонный разговор с Макроном. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры обсудили напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности конфликт между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Обсудили стороны и ситуацию на Украине. Известно, что беседовали лидеры более двух часов.

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