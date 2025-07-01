Напомним, что сегодня, 1 июля, Путин и Марон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили обострение на Ближнем Востоке, американские удары по иранским ядерным объектам и подчеркнули ответственность России и Франции за международную безопасность. Путин также обозначил позицию по Украине, отметив, что конфликт стал следствием политики Запада, который поддерживает Киев военными поставками и игнорирует права русскоязычного населения.