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Путин встретился с врио губернатора Тамбовской области в Кремле

Евгений Первышов стал первым ветераном спецоперации, возглавившим регион РФ.

Российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, который стал первым ветераном спецоперации, возглавившим регион РФ.

«Президент провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин заслушал доклад Первышова о ситуации в регионе. В частности, врио губернатора рассказал президенту о выполнении его поручения по работе с ветеранами, которые возвращаются в Тамбовскую область.

Напомним, Первышов стал выпускником программы «Время героев», которая готовит управленцев из числа военнослужащих и бойцов СВО. В рамках программы он проходил стажировку в правительстве Москвы.

Первышов в 2016—2021 годах был мэром Краснодара, после чего стал депутатом Госдумы VIII созыва. Осенью 2022 года уроженец Кубани объявил, что отправляется в зону СВО.