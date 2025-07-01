Путин встретился с врио губернатора Тамбовской области в Кремле

Российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, который стал первым ветераном спецоперации, возглавившим регион РФ.
«Президент провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин заслушал доклад Первышова о ситуации в регионе. В частности, врио губернатора рассказал президенту о выполнении его поручения по работе с ветеранами, которые возвращаются в Тамбовскую область.
Напомним, Первышов стал выпускником программы «Время героев», которая готовит управленцев из числа военнослужащих и бойцов СВО. В рамках программы он проходил стажировку в правительстве Москвы.
Первышов в 2016—2021 годах был мэром Краснодара, после чего стал депутатом Госдумы VIII созыва. Осенью 2022 года уроженец Кубани объявил, что отправляется в зону СВО.