В ООН позитивно отреагировали на переговоры Путина и Макрона

Ранее KP.RU сообщал, что телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся вечером во вторник, 1 июля. Отмечается, что диалог политиков произошел впервые почти за три года. В ходе контактов президенты России и Франции также отметили особую ответственность государств в поддержании глобального мира и безопасности.