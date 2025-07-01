В ООН позитивно отреагировали на переговоры Путина и Макрона

Организация Объединенных Наций приветствует переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.
«Я не видел итогов переговоров, но, очевидно, мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно на высшем уровне», — говорится в сообщении, его слова приводит ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся вечером во вторник, 1 июля. Отмечается, что диалог политиков произошел впервые почти за три года. В ходе контактов президенты России и Франции также отметили особую ответственность государств в поддержании глобального мира и безопасности.