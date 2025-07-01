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В Гомельской области появилась необычная дорога. Рассказываем подробности

Каждый светильник оснащен солнечной панелью: в дневные часы он накапливает энергию, а ночью ярко светится, делая разметку заметной даже в полной темноте, а также во время тумана или дождя. Уточняется, что удалось добиться полной автономности устройств.

На восьмом километре автодороги Р39 Рогачев — Жлобин установили уникальные светильники, которые интегрированы в дорожное покрытие, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Гомельской области.

Отмечается, что подсветка установлена вдоль осевой и краевой линий разметки.

Каждый светильник оснащен солнечной панелью: в дневные часы он накапливает энергию, а ночью ярко светится, делая разметку заметной даже в полной темноте, а также во время тумана или дождя. Уточняется, что удалось добиться полной автономности устройств.

Помимо этого, сообщается, что светильники синхронизируются через GPS-модули.