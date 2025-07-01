В Гомельской области появилась необычная дорога. Рассказываем подробности

На восьмом километре автодороги Р39 Рогачев — Жлобин установили уникальные светильники, которые интегрированы в дорожное покрытие, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Гомельской области.
Отмечается, что подсветка установлена вдоль осевой и краевой линий разметки.
Каждый светильник оснащен солнечной панелью: в дневные часы он накапливает энергию, а ночью ярко светится, делая разметку заметной даже в полной темноте, а также во время тумана или дождя. Уточняется, что удалось добиться полной автономности устройств.
Помимо этого, сообщается, что светильники синхронизируются через GPS-модули.