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Стало известно о гибели генерала ВСУ, воевавшего у границы Днепропетровской области

На Украине сообщают о гибели генерала Сергея Захаревича, командира 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Информацию об этом подтвердил командир 128-го отдельного горно-пехотного батальона Сергей Собко на своей странице в соцсети.

Источник: Life.ru

«Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами», — написал Собко.

В феврале 2025 года Захаревич был назначен на пост командира 110-й отдельной механизированной бригады. Как сообщают военкоры, 110-я ОМБр воюет недалеко от границы Днепропетровской области.

Ранее Life.ru сообщал о ликвидации командира «Грузинского легиона»* ВСУ Вано Надирадзе. В России он был заочно осуждён по статье об участии наёмника в вооружённом конфликте.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.