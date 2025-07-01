Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Макрона

«Продуктивный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Макроном», — отметил Дмитриев.
Напомним, что сегодня вечером Путин и Макрон созвонились впервые с осени 2022 года. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Макрон выразил готовность продолжать диалог с Путиным. Известно, что беседовали лидеры более двух часов.
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