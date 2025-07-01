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Глава РФПИ прокомментировал разговор Путина и Макрона

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном как продуктивный и подчеркнул важность диалога. Об этом он написал в соцсети Х.

Источник: Life.ru

«Продуктивный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Макроном», — отметил Дмитриев.

Напомним, что сегодня вечером Путин и Макрон созвонились впервые с осени 2022 года. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Макрон выразил готовность продолжать диалог с Путиным. Известно, что беседовали лидеры более двух часов.

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