Лукашенко не побоялся и высказал в лицо американцам главную претензию

«Американцам на переговорах я об этом сказал — мы вам не верим. То, что творится сегодня в мире: президент США Дональд Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое. Все это сценарий, по моему мнению», — сказал Лукашенко, фрагменты выступления которого опубликовал телеканал СТВ.