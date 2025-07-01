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Лукашенко не побоялся и высказал в лицо американцам главную претензию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем недоверии к США во время переговоров с американскими представителями. Об этом он рассказал на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

О своем недоверии США Лукашенко высказался во время переговоров с американской стороной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем недоверии к США во время переговоров с американскими представителями. Об этом он рассказал на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

«Американцам на переговорах я об этом сказал — мы вам не верим. То, что творится сегодня в мире: президент США Дональд Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое. Все это сценарий, по моему мнению», — сказал Лукашенко, фрагменты выступления которого опубликовал телеканал СТВ.

Глава государства также отметил, что несмотря на публичные разногласия между США и Европой, в реальности обе стороны продолжают действовать согласованно. По его словам, президент США Дональд Трамп испытывает обиду на европейские страны из-за поддержки его оппонента Джо Байдена на прошлых выборах. Однако Лукашенко подчеркнул, что несмотря на эти противоречия, Запад сохраняет единство, просто разыгрывая разные роли на политической арене. В качестве примера он привел ситуацию вокруг Ирана.

Ранее Александр Лукашенко провел переговоры с делегацией США во главе со спецпосланником по Украине Китом Келлогом, где стороны обсудили международную повестку и двусторонние отношения. В ходе встречи белорусский лидер демонстрировал дружелюбие, однако уже тогда подчеркивал различие позиций Минска и Вашингтона по ряду ключевых вопросов.

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