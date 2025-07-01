DPA: глава МИД ФРГ Вадефуль с секретным визитом посетил Одессу

Министр иностранных дел Германии Йоханнес Вадефуль тайно побывал в Одессе, где обсудил с украинскими властями вопросы военной поддержки и защиты от воздушных атак. Об этом сообщает агентство DPA.
«Вадефуль посетил во вторник южный украинский порт Одесса. Министр отправился к Черному морю из Киева на машине лишь с небольшой делегацией из соображений безопасности», — отмечается в материале.
Главу немецкого МИД сопровождал украинский коллега Дмитрий Кулеба.
Визит держался в секрете и был объявлен только после того, как Вадефуль покинул Украину и прибыл в Молдавию.
В ходе поездки глава немецкой дипломатии заявил о намерении призвать канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Минобороны Бориса Писториуса продолжить усилия по координации поставок Киеву систем противовоздушной обороны, в том числе тех, которые могут устанавливаться на корабли.
Кроме того, он подчеркнул важность сохранения поддержки со стороны США и других стран, но отметил, что необходимо принимать «меры предосторожности», поскольку Украина, по его мнению, «приближается к пределу своих оборонных возможностей».
Ранее Вадефуль посетил в Киев с необъявленным визитом.