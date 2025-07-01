С 1 июля 2025 года в Дании вступил в силу закон, обязывающий женщин проходить военную службу наравне с мужчинами, сообщает Reuters.Соответствующее решение было принято парламентом страны еще в июне 2023 года, но его реализация началась только сейчас. Новые правила касаются гражданок, достигших 18-летнего возраста после указанной даты.
Теперь женщины, как и мужчины, должны регистрироваться для оценки пригодности к службе. Ранее они могли служить только на добровольной основе, но с сегодняшнего дня будут призываться через ту же систему: сначала набирают добровольцев, а оставшиеся места заполняются по жребию.
По данным на 2024 год, женщины-добровольцы составляли 24% новобранцев датской армии. После реформы Дания станет одной из немногих европейских стран с гендерно-нейтральным призывом.
Ранее в Telegram-канале российского посольства заявили, что Дания поддерживает продолжение боевых действий на Украине и пытается дискредитировать переговоры по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Однако официальные власти Дании не комментировали эти обвинения.