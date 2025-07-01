В европейской стране на военную службу призовут женщин

Теперь женщины, как и мужчины, должны регистрироваться для оценки пригодности к службе. Ранее они могли служить только на добровольной основе, но с сегодняшнего дня будут призываться через ту же систему: сначала набирают добровольцев, а оставшиеся места заполняются по жребию.