Пауза длиной в три года: о чем поговорили Путин и Макрон впервые с 2022 года

Президенты РФ и Франции отметили необходимость соблюдения законных прав Ирана на использование атомной энергии в мирных целях. Лидеры также подчеркнули значимость дальнейшего выполнения Тегераном своих обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в том числе поддержания сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, Путин и Макрон условились продолжить контакты по ситуации на Ближнем Востоке в целях возможной координации позиций. Также они отметили особую ответственность РФ и Франции за поддержание мира и безопасности в ближневосточном регионе.