Пауза длиной в три года: о чем поговорили Путин и Макрон впервые с 2022 года

Лидеры двух стран не общались 1024 дня.
Впервые с сентября 2022 года между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по поводу развития событий вокруг конфликта между Ираном и Израилем, нанесения американских ударов по иранским ядерным объектам, а также затронули вопросы, связанные с ситуацией на Украине. Беседа двух мировых лидеров длилась больше двух часов. Ее подробности — в материале URA.RU.
Путин и Макрон обсудили ирано-израильский конфликт.
Путин и Макрон договорились продолжить контакты по ситуации на Ближнем ВостокеФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон выразили поддержку разрешению кризисной ситуации, связанной с иранской ядерной программой. Оба лидера сошлись во мнении, что ее урегулирование должно быть достигнуто исключительно посредством политических и дипломатических методов. Выдержка из разговора Путина и Макрона опубликована на сайте Кремля.
Президенты РФ и Франции отметили необходимость соблюдения законных прав Ирана на использование атомной энергии в мирных целях. Лидеры также подчеркнули значимость дальнейшего выполнения Тегераном своих обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в том числе поддержания сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, Путин и Макрон условились продолжить контакты по ситуации на Ближнем Востоке в целях возможной координации позиций. Также они отметили особую ответственность РФ и Франции за поддержание мира и безопасности в ближневосточном регионе.
«Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения. В этой связи подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Лидеры РФ и Франции высказались о ситуации вокруг Украины.
Макрон намерен продолжать переговоры с ПутинымФото: Официальный сайт Европарламента.
Путин в разговоре с Макроном подтвердил базовые позиции России относительно возможных соглашений по мирному урегулированию ситуации на Украине. Российский лидер отметил, что конфликт стал следствием политики западных стран и решение об урегулировании теперь должно учитывать новые территориальные реалии.
«Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер. А также предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
После чего президент Франции выразил готовность продолжать переговоры с главой российского государства. «Макрон провел переговоры с Путиным по теме иранской ядерной программы и Украины. Макрон призвал Путина к скорейшему прекращению огня [на Украине] и продолжит общение с ним», — пишет агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец.
Когда в последний раз и о чем говорили президенты РФ и Франции.
Как отметили в Кремле, разговор Путина и Макрона носил содержательный характерФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
Путин и Макрон последний раз общались по телефону 11 сентября 2022 года. В ходе той беседы стороны рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, обсудили инциденты с обстрелом гражданских объектов в Донбассе, а также обменялись мнениями по поводу перспектив реализации зерновой сделки. Переговорный процесс был приостановлен после того, как Макрон нарушил договоренность о конфиденциальности. Он позволил представителям СМИ присутствовать при обсуждении и записать их диалог на камеру.
В итоге лидеры двух мировых стран не общались 1024 дня. Во время сегодняшней беседы лидеры выразили готовность поддерживать дальнейшие контакты для возможного согласования позиций по актуальным вопросам. В Кремле сообщили, что разговор носил содержательный характер.
Той же позиции придерживаются и в ООН. Об этом рассказал представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно когда он проходит на самом высоком уровне», — сказал Дюжаррик во время брифинга с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.