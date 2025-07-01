Лукашенко заявил американцам о своем недоверии

О своем недоверии американцам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с представителями Соединенных Штатов. Об этом глава республики сообщил в ходе выступления на торжественном собрании по случаю Дня независимости, отрывки которого опубликовал телеграм-канал телеканала СТВ.
«Американцам на переговорах я об этом сказа — мы вам не верим. То, что творится сегодня в мире [президент США Дональд] Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое», — сказал Лукашенко, добавив, что считает «это сценарием».
Также он отметил, что у действующего президента Соединенных Штатов есть обида на Европу, так как они за «Джо Байдена шли стеной».
«Их настоящее — они как были вместе, так и есть. Только в этом спектакле разыгрывают разные роли», — отметил глава Белоруссии, отметив, что «Иран это показал».
Напомним, 21 июня президент республики Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.
Позже пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что она длилась шесть с половиной часов.
Она рассказала, что сначала переговоры проходили в рабочем кабинете Лукашенко, затем за ужином, и завершилась встреча уже ночью.
Стороны обсуждали Украину и ситуацию на Ближнем Востоке, а также взаимодействие Минска в Россией и Китаем.